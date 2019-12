Parlamentarii PSD-ALDE vor să dea scutiri pentru jurnaliști. Nu e corect față de ceilalți angajați din economie ​Una dintre cele mai importante știri de pe ziua de azi se refera la scutirea de impozit pe venit pentru jurnaliști. E un proiect care a trecut de comisiile din Camera Deputaților, iar acum are drum liber spre Plen. Astfel, jurnaliștii ar putea intra în aceeași categorie cu angajații din IT și construcții (aceștia din urma mai au și alte scutiri).



Nu ma refer mai jos la celelalte scutiri, ci fix la cele pentru jurnaliști.



În primul rând trebuie sa ne uitam unde se duc banii pe care îi încaseaza statul din impozitul pe venit. Mare parte se duc catre primarii,…

Sursa articol: hotnews.ro

