- Romanii amendati de Politie vor avea mult mai mult timp la dispozitie pentru a plati jumatate din valoarea minima a amenzii, potrivit unui proiect initiat de peste 50 de parlamentari PSD si unul de la PMP.

- Conform datelor preliminare publicate de Buletinul Procedurilor de Insolvența (BPI) și in baza metodologiei Coface, in anul 2017 s-au deschis 8.256 de proceduri noi de insolvența, in creștere cu aproximativ 3% fața de anul anterior, cand s-au deschis 8.053 de insolvențe. Din studiu reiese ca, in ciuda…

- Parlamentarii vor sa modifice reglementarile referitoare la votul prin corespondența, pentru diaspora. Un proiect legilativ inregistrat in dezbatere publica la Senat prevede schimbarea termenelor de depunere a candidaturilor in cazul alegerilor prezidențiale. Potrivit propunerii legislative pentru modificarea…

- Instant Factoring, prima platforma fintech romaneasca de factoring, a fost lansata astazi, si estimeaza pentru primul an de activitate aproximativ 1000 de clienti, cu o valoare medie per factura de circa 1000 de euro, mizand pe nevoile IMM-urile in privinta platii facturilor. In Romania,…