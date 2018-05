Stiri pe aceeasi tema

- "Acum, dat fiind ca Administratia Donald Trump a decis retragerea din Acordul nuclear, este responsabilitatea SUA sa explice cum cei de la Washington vor construi o noua solutie negociata pentru atenuarea preocuparilor noastre", a declarat Boris Johnson in Parlamentul de la Londra, potrivit agentiei…

- Parlamentul regional catalan a votat vineri o lege care permite alegerea presedintelui regional in absenta, o masura menita sa faciliteze desemnarea in aceasta functie a fostului lider Carles Pugdemont, aflat in exil autoimpus, informeaza Reuters. Parlamentul regional, in care partidele separatiste…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pasinian, a anuntat marti ca va declansa o campanie nationala de protest, dupa ce Parlamentul din Erevan a votat impotriva deciziei de numire a acestuia in functia de prim-ministru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parlamentarii din Austria au votat o lege prin care permite fumatul în baruri și restaurante. O petiție semnata de 545.000 de oameni solicita ca noile modificari sa fie anulate, dar acest lucru nu a avut niciun efect, relateaza Madrid Journals, citat de…

- Concesiile privind reformele judiciare pregatite de partidul de guvernamant din Polonia au ca scop sa transmita Comisiei Europene ca este posibil un compromis cu Varsovia, dar vor mentine cea mai importanta parte a schimbarilor, a declarat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.…

- Parlamentul de la Pristina a ratificat miercuri acordul privind frontiera dintre Kosovo si Muntenegru, informeaza Reuters, citata de agerpres.ro.Votul a fost perturbat de partidul de opozitie Vetevendosje, care a lansat de patru ori gaze lacrimogene in timpul sedintei. Politia a arestat zeci…

- Parlamentul din Grecia a votat, joi dimineata, in favoarea formarii unei comisii de ancheta care sa investigheze politicienii, inclusiv fostii premieri, acuzati ca ar fi primit mita de la producatorul elvetian de medicamente Novartis, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.