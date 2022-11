Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat joi ca cei care vor sa transforme aderarea Romaniei la spatiul Schengen intr-un joc politic sunt cei care de fapt "vor sa aduca deservicii" si este important ca acestia sa inteleaga ca este nevoie "de unitate, de coeziune, de colaborare" pe acest subiect…

- O echipa mixta de experti, formata din reprezentanti ai Comisiei Europene si ai unor state membre, printre care si Olanda, urmeaza sa efectueze, pana la finalul acestei saptamani, o vizita in Romania, precizeaza Executivul, dupa un prim anunt in acest sens al comisarului european Ylva Johannson.…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul ca "trebuie sa se inceteze cu politizarea discuțiilor privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen și sa lucram impreuna pentru interesul țarii noastre". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, anunța faptul ca, in Colegiul Comisarilor Europeni se discuta calendarul aderarii Romaniei la spațiul Schengen, dar și raportul pozitiv pe care țara noastra l-a primit, in urma evaluarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, a transmis o scrisoare Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, prin care critica decizia acesteia de a nu sancționa insulta la adresa Romaniei, din partea unui deputat de extrema dreapta, in cadrul dezbaterii pe Schengen, relateaza…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca Romania nu trebuie sa accepte sa nu fie primita in spatiul Schebgen, adaugand ca rezolutia Parlamentului olandez este in contradictie cu cea a Parlamentului European. Europarlamentarul crede ca, in 8 decembrie, trebuie sa existe un vot in JAI. Fii…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, miercuri, la Profit News TV, ca din declaratia facute la București de premierul Mark Rutte se ințelege ca Olanda nu va fi ultimul stat care se va opune aderarii Romaniei la Schengen, daca celelalte state sunt de acord, potrivit News.ro. Fii…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu transmite marți ca prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, se va afla in Romania miercuri și ca de el depinde "in mare masura" aderarea Romaniei la Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…