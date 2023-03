Stiri pe aceeasi tema

- „Limba moldoveneasca" este la un pas sa devina „limba romana" in toate legile din Republica Moldova si in Constitutia tarii, dupa ce deputatii de la Chisinau au votat, joi, in prima lectura, o schimbare legislativa in acest sens, intr-o sedinta a parlamentului care nu a fost lipsita de scandal. Spiritele…

- Deputații de opoziție pro-ruși din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) din Republica Moldova au provocat joi tensiuni in Parlamentul de la Chișinau in momentul dezbaterii unui proiect al majoritații pentru promovarea limbii romane, transmite TV8 . Astfel, proiectul PAS (pro-occidentali, la putere)…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au blocat tribuna centrala a Parlamentului de la Chișinau, marți, 2 martie, in semn de protest fața de proiectul de lege prin care „limba moldoveneasca” va fi inlocuita cu sintagma „limba romana” in toate legile Republicii Moldova, a relatat publicația…

- UPDATE // Inițiativa legislativa care vizeaza inițiativa de a schimba sintagma „limba moldoveneasca” din legislația Republicii Moldova cu cea de „limba romana” a fost votata in prima lectura de catre 56 de deputați, scrie Ziarul Național. Deputații de la Chișinau s-au luat astazi la bataie in Parlament…

- Deputati ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) au inregistrat in parlament un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma 'limba moldoveneasca' sa fie substituita cu 'limba romana', transmite Moldpres.

- Deputati ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), partid fondat de președinta Maia Sandu, au inregistrat in parlament un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma „limba moldoveneasca” sa fie substituita cu „limba romana”, anunța agenția…

- Parlamentari ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) din parlamentul de la Chișinau au inregistrat in legislativ un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma „limba moldoveneasca” sa fie substituita cu „limba romana”, transmite Moldpres,…

- Cu o singura limba oficiala de stat in Constituție și cu o lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM declarata desueta inca in 2018 de catre Curtea Constituționala, Republica Moldova iși traduce in mod obligatoriu și astazi toate actele normative in limba rusa. In vigoare…