Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii liberali care au criticat conducerea centrala și și-au anunțat dezafilierea de la grupurile formațiunii sunt „pedepsiți” de partid prin schimbarea lor din calitatea de membri ai unor comisii și trimiterea lor in acele comisii evitate, de regula, de parlamentari. Liderul deputaților…

- ​Situația lui Ludovic Orban și a celorlalți 13 parlamentari liberali care au parasit grupurile PNL va fi discutata în șefința conducerii partidului de marți, a anunțat liderul formațiunii Florin Cîțu. „Ma întristeaza ca dintr-o competiție oamenii nu au înțeles nimic.(...)…

- Deputatul Antonel Tanase a anunțat ca parasește și el grupul parlamentar al PNL, numarul celor care au facut acest gest și au urmat exemplul lui Ludovic Orban urcând la 12.”Iata, a venit ziua în care va anunț pe toți cei care ați crezut în noi și ne-ați acordat votul…

- Fostul președinte al PNL Ludovic Orban spune ca președintele Klaus Iohannis are șanse sa nu-și duca mandatul la sfarșit pentru ca ar putea fi suspendat din funcție de Parlament. Orban i-a criticat duminica seara, la Realitatea Plus, atat pe șeful statului, cat și pe premierul interimar, Florin Cițu,…

- Deputatul PNL a anunțat ca parasește grupul parlamentar PNL din 1 noiembrie 2021. Aflata la primul mandat in Parlament, de anul trecut, Luminița Barcari, fost secretar de stat in Ministerul Educației in Guvernul Orban, in 2020, in mandatul fostului ministru Monica Anisie.Este al 8-lea parlamentar liberal…

- Deputatul George Ionescu a confirmat, joi, pentru Agerpres, ca a parasit grupul PNL, spunand ca il va urma pe fostul presedinte al partidului, Ludovic Orban, dar a refuzat sa faca alte comentarii asupra deciziei sale.Conform site-ului Camerei Deputatilor, George Ionescu se afla la al patrulea mandat…

- Florin Cițu s-a grabit astazi sa ajunga in Parlament, unde avea loc, printre altele, și alegerile interne pentru desemnarea celui care va fi numit in funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților pentru sesiunea Parlamentara care tocmai ce a inceput. Și s-a grabit cu folos, deoarece candidatul desemnat…