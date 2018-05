Parlamentarii încep săptămâna cu o zi de vacanţă Senatul a decis, prin vot, ca saptamana aceasta, pentru ca sunt Rusaliile catolice, plenul sa se reuneasca marti, avand in vedere ca luni parlamentarii au program in circumscriptiile electorale. Ziua de marti, care se va desfasura dupa programul unei zile de luni, va include, incepand cu ora 13.00, sedinta Biroului permanent, urmata de lucrari in grupurile parlamentare si plen de la ora 16,00.



Miercuri dimineata va fi plen pentru dezbaterea de acte normative, iar programul va continua cu lucrari in comisiile de specialitate. Senatorii au mai stabilit ca joi sa se lucreze in comisii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

