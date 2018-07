Stiri pe aceeasi tema

- COD RUTIER 2018. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul liberal Florin Roman și prevede ca mașinile de poliție cu radar sa fie inscripționate cu insemnele Poliției Romane și sa fie poziționate vizibil, scrie greatnews.ro. Inițial, Guvernul Romaniei a anunțat ca nu susține acest proiect legislativ.…

- Soferii care transmit live pe Facebook in timp ce sunt la volan risca sanctiuni grave. Asta dupa ce parlamentarii au inregistrat un proiect de lege in acest sens la Senat. Documentul urmeaza sa fie dezbatut in cele doua camere ale Parlamentului si apoi, daca va fi adoptat de alesi si promulgat de presedinte,…

- Șoferii care folosesc telefonul mobil sau camera pentru a face filmari vor risca o amenda de câteva sute de lei, potrivit unui proiect de act normativ înregistrat recent la Senat. În plus, daca din cauza filmatului alte persoane sunt puse în pericol, șoferii vor…

- Depașirea pe linia continua, respinsa la vot in Comisia de Transporturi Proiectul de lege prin care se permitea depașirea pe linia continua, respinsa la vot în Comisia de Transporturi. A fost respinsa și propunerea de majorare a limitelor de viteza pe drumurile modernizate …

- Soferii care sunt amendati ar putea avea mai mult timp la dispozitie sa plateasca doar jumatate din sanctiunea primita. Parlamentarii PSD propun ca termenul sa creasca de la 48 de ore la 15 zile. Proiectul va fi dezbatut, mai intai, in Senat.

- Soferii care sunt amendati ar putea avea mai mult timp la dispozitie sa plateasca doar jumatate din sanctiunea primita. Parlamentarii PSD propun ca termenul sa creasca de la 48 de ore la 15 zile. Proiectul va fi dezbatut, mai intai, in Senat.

- Soferii care sunt amendati ar putea avea mai mult timp la dispozitie sa plateasca doar jumatate din sanctiunea primita. Parlamentarii PSD propun ca termenul sa creasca de la 48 de ore la 15 zile. Proiectul va fi dezbatut, mai intai, in Senat.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat joi, 3 mai, ca va solicita Guvernului inasprirea pedepselor pentru soferii care incalca regulile de circulatie. Anuntul speakerului vine in contextul tragediei de la Orhei, in care un tanar de 25 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a pierdut controlul…