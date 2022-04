Parlamentarii germani au respins vaccinarea obligatorie Parlamentul Germaniei a respins proiectul care prevedea obligativitatea vaccinarii anticovid a persoanelor cu varste de peste 60 de ani. In mare parte, parlamentarii nu au ținut seama de cerințele partidelor. Astfel, proiectul a fost respins cu 378 de voturi impotriva, 296 pentru și 9 abțineri. Olaf Sholz, cancelarul social-democrat, a susținut proiectul ca o masura de protecție. Proiectul prevedea ca toate persoanele cu varste de 60 de ani și peste sa fie obligate sa prezinte dovada vaccinarii sau a trecerii prin boala pana la 15 octombrie. Casele de asigurari de sanatate urmau sa informeze cetațenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

