Parlamentarii din Texas au aprobat un proiect care reduce cu circa 5,1 miliarde de dolari facturile pentru servicii şi electricitate impuse distribuitorilor de electricitate Valul de frig de luna trecuta a declantat o criza pe piata energiei care a urcat costurile pentru electricitate de aproape 10 ori fata de nivelul obisnuit, la circa 47 de miliarde de dolari. Costurile au dus la solicitarea de intrare in faliment a trei companii si au provocat un conflict intre parlamentari si autoritatea de reglementare a pietei energiei din Texas, in privinta gestionarii crizei. Senatul statului Texas a aprobat cu o larga majoritate o masura care cere presedintelui Comisiei pentru utilitati publice (PUC) si operatorului de retea a statului, Electric Reliability Commission of… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

