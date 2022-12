„Consideram ca sunt necesare corectii structurale in privinta modului in care a fost construit bugetul de stat pentru anul 2023, intrucat acesta este bazat pe indicatori economici ai caror corectitudine s-a dovedit a fi una indoielnica. In acelasi timp, este de datoria parlamentarilor care sunt membri ai Forta Dreptei sa intreprinda toate demersurile posibile si necesare pentru a corecta cat mai multe dintre aberatiile promovate de guvernarea PSD-PNL. Bugetul de stat trebuie sa fie altceva decat voucherizarea Romaniei si transformarea masurilor de asistenta sociala intr-un instrument electoral,…