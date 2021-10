Stiri pe aceeasi tema

- Legea va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis la data de 1 noiembrie 2021. Prețurile plafonate se vor aplica și altor categorii de consumatori, nu doar în cazul consumatorilor casnici. Plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor…

- Vot final in Parlament pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la gaze și energie electrica. Deputații au aprobat, miercuri, legea care aproba și modifica ordonanța guvernului astfel incat consumatorii casnici, IMM-urile și unele instituții publice sa poata, de

- Parlamentul se grabește sa aprobe plafonarea prețurile la energie și gaze și compensarea facturilor, in ciuda protestelor furnizorilor. Dupa ce, saptamana trecuta, Senatul a discutat și a aprobat proiectul intr-o singura zi, schema de sprijin pentru consumatorii casnici și firme a ajuns pe ordinea de…

- Compensarea și plafonarea prețurilor la energie vor fi funcționale de la 1 noiembrie, astfel incat romanii nu vor plati mai mult pentru energie, comparativ cu luna decembrie, anul trecut, a declarat, marți, in Parlament, ministrul Energiei Virgil Popescu. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților…

- Senatul a adoptat, in unanimitate, mai multe amendamente la Ordonanța de Urgența 118/2021 care vin in sprijinul consumatorilor casnici și noncasnici, pe fondul creșterii prețurilor la energia electrica și gazelor naturale. Masurile de sprijin se vor aplica in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.…

- Plata facturilor la energie electrica si gaze naturale ar putea sa fie amanata cu sase luni pentru consumatorii vulnerabili, potrivit amendamentelor votate, luni, de Comisiile economice din Senat la OUG 118/2021. De asemenea, se mai are in vedere majorarea sumelor platite de la bugetul de stat in contul…

- Comisiile de specialitate din Senat reiau, astazi, dezbaterile asupra proiectului de lege al PSD privind plafonarea preturilor la energia electrica si gaze pentru consumatorii casnici, proiect pentru care social-democratii au anuntat ca au adunat peste 175 de mii de semnaturi de sustinere. Proiectul…

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: “Plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale este SINGURA soluție care poate bloca scumpirile” octombrie 14, 2021 09:53 Comisiile de specialitate din Senatul Romaniei au inceput dezbaterile privind propunerea legislativa inițiata de Partidul Social…