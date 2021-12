Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza unei cresteri rapide a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, Londra a anuntat duminica ridicarea nivelului de alerta impotriva Covid. Premierul Boris Johnson a sustinut o declaratie de presa in care a vorbit despre o „urgenta” si a anuntat ca doza booster se va putea administra tuturor…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protectie devine obligatorie in spatiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.

- Marea Britanie a inregistrat, in decurs de o saptamana, o crestere cu peste 20% a numarului de cazuri de Covid-19.Autoritațile britanice au anunțat deja ca mai mult de jumatate din infectarile cu varianta Omicron din Anglia au fost confirmate la persoane complet vaccinate. Oficialii din Sanatate considera…

- 60 de persoane suspecte in cel mai mare focar de Omicron din Europa! Toți sunt vaccinați! Norvegia a anunțat noi restricții contra raspandirii Covid-19 in Oslo și in regiunea din jur, dupa izbucnirea unui focar de infecții ce a pornit de la o petrecere de Craciun, transmite Euronews . Un caz de infecție…

- Un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost confirmat in Franta metropolitana la un barbat rezident in regiunea pariziana, depistat pozitiv la revenirea dintr-o calatorie Nigeria, a anuntat joi Agentia regionala de sanatate (ARS), transmit AFP si Reuters. Barbatul,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu susține vaccinarea obligatorie, dar ca recomanda oamenilor sa se vaccineze impotriva COVID-19. El a raspuns astfel unei declarații a șefei CE, Ursula Von der Leyen, care a spus ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul introducerea obligativitații vaccinurilor…

- Compania Decathlon a anunțat, miercuri, ca retrage caiace de la vanzare din magazinele sale din Calais și Dunkirk de pe coasta de nord a Franței, din cauza ingrijorarilor ca ar putea fi folosite de migranți pentru traversarea Canalului Manecii, transmite Euronews , citat de Digi 24 . „Achiziția caiacelor…

- La inceputul unei conferinte a Partidului Conservator, Johnson a fost nevoit sa isi apere din nou guvernul de plangerile din partea celor care nu isi pot alimenta masinile cu carburant, avertismentele comerciantilor privind lipsurile de Craciun si si de nemultumirile companiilor care se confrunta cu…