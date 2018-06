Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi deputati PNL, un parlamentar USR si unul UDMR au depus, luni, la Senat, un proiect care prevede ca Inaltarea Domnului sa fie declarata zi libera, sustinand ca aceasta zi reprezinta „un act de deplina incununare a mis...

- Mai multi deputati PNL, un parlamentar USR si unul UDMR au depus, luni, la Senat, un proiect care prevede ca Inaltarea Domnului sa fie declarata zi libera, afirmand ca aceasta zi reprezinta „un act de deplina incununare a misiunii de mantuire si eliberare a omului de sub pacat".

- In fiecare an, la 40 de zile de la Paște, Biserica Ortodoxa sarbatorește praznicul Inalțarii Domnului, iar ziua este incarcata de tradiții și superstiții. Inaltarea Domnului se mai numeste in popor si Ispas, de la cuvantul de origine slavona Supasu, care inseamna Mantuitorul. Este sarbatoarea in care…

- Parlamentul din Nigeria este in criza dupa ce hotii au furat un sceptru fara de care nu se poate adopta nicio lege.Hoti inarmati au dat navala in toiul zilei in Senat, au luat sceptrul si au plecat cu el.

- Legea care prevede ca cei care primesc venitul minim garantat sa presteze munca in folosul comunitații este la vot final in Senat. Proiectul, inițiat de PMP și ALDE, argumenteaza ca noile prevederi sunt necesare avand in vedere ca mulți dintre cei care primesc venitul minim prefera ajutoarele sociale…

- Un proiect legislativ care propune ca contractele de credit si de leasing incheiate cu consumatorii ar putea sa nu mai fie titluri executorii, a fost votat luni de Senat. Daca si deputatii vor vota pentru aprobarea propunerii, executarea silita in cazul acestor contracte se va face mai greu.

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Serviciile de informatii, instantele de judecata, parchetele, dar si simplii cetateni vor fi obligati, sub sanctiunea pedepsei cu inchisoarea, sa ofere comisiilor parlamentare de ancheta orice informatie li se solicita, fie ea si clasificata. Proiectul de lege initiat de Eugen Nicolicea si Oana Florea…