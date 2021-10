Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii canadieni sunt obligati sa se vaccineze anti-COVID-19 pentru a putea avea acces in Camera Comunelor incepand cu sfarsitul lunii noiembrie, a anuntat marti seara presedintele forului, Anthony Rota, transmite AFP.

- Primul-ministru canadian Justin Trudeau nu a reușit sa obțina majoritatea guvernamentala pe care și-a dorit-o in urma alegerilor federale anticipate, desfașurate luni. Justin Trudeau a castigat alegerile din Canada, dar nu a reușit sa obțina majoritatea guvernamentala. Canada se va regasi in aceeași…

- Ambasadorul Chinei in Marea Britanie a avut parte de o surpriza. Oficialul a fost anunțat ca nu poate intra in cladirea Parlamentului de la Londra, cat timp Beijingul pastreaza sancțiunile impotriva unor parlamentari britanici. Zheng Zeguang ar fi trebuit sa participe miercuri la o recepție in Camera…

- Intr-o videoconferința cu colegii din guvern in timp ce se afla in izolare la reședința sa de la Chequers la 50 km nord vest de Londra, prim-ministrul britanic Boris Johnson a sugerat ca studenții din invațamantul superior sa fie obligați sa se vaccineze anti-Covid, sub rezerva anumitor scutiri medicale,…

- Ideea a fost primita cu rezerve de ministerul Educației englez, și asta din cel puțin doua aspecte legate de legalitatea și practicabilitatea planurilor, avand in vedere ca universitațile sunt independente, iar ofertele de studii sunt obligatorii din punct de vedere juridic, relateaza G4Media.ro .Cel…