- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca relatiile cu Regatul Unit sunt ''foarte, foarte puternice'', dupa ce a criticat in mod public strategia premierului britanic Theresa May privind Brexit-ul, relateaza Reuters si AFP. Trump a criticat direct planurile lui May de iesire…

- Theresa May va avea de-a face cu multa presiune pentru a asigura un viitor acord in privința comerțului cu Statele Unite in cadrul unei intaliri cu Donald Trump, la doar cateva zile dupa ce președintele SUA a...

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi la Bruxelles ca nu este sigur daca noua abordare a Marii Britanii privind Brexit-ul este ceea ce a votat populatia la referendum, adaugand ca Regatul Unit se afla intr-un ''punct destul de fierbinte'' dupa doua demisii majore din guvernul…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a avertizat ca ar putea urma un colaps al negocierilor pentru Brexit, dar ca “totul va fi bine la final”, scrie BBC News, preluand site-ul de stiri BuzzFeed. Johnson este de părere şi că, dacă preşedintele SUA Donald…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat marti drept ”nebun” un proiect al unei uniuni vamale post-Brexit, sustinut de premierul britanic Theresa May, scotand astfel la lumina disensiuni in Guvernul conservator cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP,…

- Premierul britanic, Theresa May, a infruntat miercuri un nou puseu de tensiune in cadrul partidului sau conservator, unde un grup de deputati a amenintat s-o paraseasca daca nu renunta la un proiect de acord vamal cu UE dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza Le Vif . Theresa May repeta ca ea vrea…