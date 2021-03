Parlamentarii AUR, protest în fața biroului ministrului Energiei Parlamentari AUR ii cer ministrului Energiei sa intervina urgent in deblocarea carbunelui din Portul Constanța pentru repornirea Termocentralei Mintia și plata drepturilor restante pentru minerii inchiși in Mina de uraniu Crucea, din juderțul Suceava). Politicienii AUR susțin ca Parlamentul ar pregati vanzarea pe nimic a termocentralelor pe carbune și inchiderea minelor, in condițiile in care Romania importa energie la preț ridicat. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

