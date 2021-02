Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - ”De fiecare data cand sunt invitat in Parlament si este respectata procedura, vin si raspund. In acelasi timp romanii ar trebui sa stie ca aceasta invitatie din partea grupului PSD nu are nicio legatura cu bugetul Romaniei. Ei m-au invitat sa vada cat rezist la injuraturile lor. Eu va spun…

- Daca exista suficient de multe argumente care demonstreaza ca PNL nu indeplineste multe conditii pentru a fi considerat un partid mare, nu este mai putin adevarat ca si PSD poate fi retrogradat. Distanta uriasa de la rezultatele alegerilor parlamentare din 2016 la cele din anul 2020 plaseaza PSD in…

- Dupa peste trei decenii de la rasturnarea din decembrie 1989 este evident ca statul roman are nevoie de o resetare urgenta și totala, care trebuie sa inceapa cu revizuirea Constituției și cu modificarea legilor organice ale instituțiilor fundamentale și sa continue cu trierea resursei umane din acestea…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta astazi, la Palatul Cotroceni, cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Consultarile au loc dupa urmatorul program: -► ora 11.00: Partidul Social Democrat…