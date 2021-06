Parlamentarii AUR au intrat în coliziune cu armata Fedeerației Ruse! ”Nu ne dă nimeni nicio explicație” AUR reclama ca parlamentari ai sai si liderul AUR Republica Moldova au fost ”agresati la Nistru de militari cu insemne ale Federatiei Ruse”, fiind ”sechestrati”la un punct de control de la Varnita, nefiind astfel lasati sa desfasoare actiuni de campanie electorala in regiunea transnistreana. ”Parlamentari ai Romaniei din partea Aliantei pentru Unirea Romanilor, au fost agresati la asa-zisa ”vama” de la Nistru, din localitatea Varnita, Republica Moldova, de cetateni imbracati in uniforme militare, unii avand insemne ale Federatiei Ruse. Deputatii si senatorii AUR s-au deplasat la Varnita in urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

