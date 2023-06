Parlamentarii au înăsprit sancțiunile pentru scandalagiii care perturbă ședințele Camera Deputaților și Senatul au adoptat marți o hotarare care aduce modificari Regulamentului activitaților comune, in sensul in care inasprește normele referitoare la disciplina parlamentara. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 264 de voturi „pentru”, 16 „contra” și 61 de abțineri. La dezbaterile generale, tot Șoșoaca a spus ca nicio sancțiune nu o impiedica sa se manifeste ca pana acum și a acuzat puterea ca a dat prima data prese modificarile la Regulament, in loc sa se consulte cu parlamentarii. „Pe mine nu ma oprește decat Dumnezeu”, a urlat ea, moment in care microfonul i-a fost taiat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

