- Deputați au fost chemați, luni, din vacanța, pentru o sesiune extraordinara in care sa fie modificata legea vanatorii, dupa tragedia din munții Bucegi, in care o tanara a fost ucisa de un urs, pe traseul turistic Jepii Mici. Plenul Camerei deputaților, care va vota noua forma a legii, se reunește la…

- Camera Deputatilor a fost convocata luni in sesiune extraordinara: deputații sunt chemați sa modifice legislația vanatorii in ceea ce privește metodele de „intervenție imediata” pentru prevenirea atacurilor de urs asupra persoanelor. Convocarea deputaților in sesiune extraordinara a fost ceruta de premierul…

- Sfaturi utile in cazul in care va intalniti cu un urs pe un traseu turistic. In contextul tragediei in care o tanara a fost omorata de un urs Sfaturi utile in cazul in care va intalniti cu un urs pe un traseu turistic. In contextul tragediei in care o tanara a fost omorata de un urs Tragedia produsa…

- Directorul general al Regiei Naționale a Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, Marius – Dan Siiulescu, a dispus joi, intensificarea masurilor de monitorizare a populației de urs in fondurile cinegetice gestionate de catre Romsilva, in special in zonele turistice cu risc privind interacțiunea oamenilor…

- Mama Dianei, fata mancata de urs in timp ce se afla in drumeție in Bucegi, spune ca a presimțit intreaga tragedie. Tanara mai fusese fugarita de urși și in trecut. Maria Diana, tanara de 19 ani care a murit ucisa in Jepii Mici, a discutat cu mama sa inainte de tragedie. Femeia a sunat-o și […] The post…

- Organizatia de mediu Agent Green a anuntat, miercuri, ca va reclama Guvernul Romaniei la Comisia Europeana, dupa cazul tinerei ucisa de un urs pe traseul turistic Jepii Mici. Agent Green reclama transformarea acestui caz „intr-o manipulare” pentru legalizarea in regim de urgenta a vanatorii de trofee…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, are in vedere un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție pentru a reglementa numarul urșilor care pot fi impușcați pentru prevenirea unor atacuri asupra oamenilor. El a comentat, la Antena 3 CNN, cazul tinerei, in varsta de 19 ani, ucise marți de un urs…

- O tanara atacata de un urs, marți, pe un traseu montan din apropierea statiunii Busteni din judetul Prahova a fost gasita moarta. Animalul salbatic a fost impușcat. Tragedia, petrecuta in zona turistica Jepii Mici, a avut loc sub privirile ingrozite ale iubitului fetei. Acesta a marturisit ca fiara…