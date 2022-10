Parlamentarii au eliminat amendamentul că procurorul general poate fi judecător. Statutul judecătorilor și procurorilor a trecut de comisia specială Proiectul privind Statutul judecatorilor si procurorilor, una dintre cele trei legi ale pachetului privind justiția, a trecut de comisia speciala și va intra la dezbateri in plen. Parlamentarii au eliminat amendamentul potrivit caruia procurorul general poate fi numit și din randul judecatorilor. Amendamentul, introdus de minoritați, fusese contestat de USR, de CSM, de șeful DNA […] The post Parlamentarii au eliminat amendamentul ca procurorul general poate fi judecator. Statutul judecatorilor și procurorilor a trecut de comisia speciala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

