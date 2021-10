Incepand cu anul școlar viitor, elevii vor studia o noua materie obligatorie, dupa ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege. Este vorba despre Educația juridica care va deveni materie obligatorie in toate școlile din Romania. Inițial, proiectul de lege nu prevedea și educația juridica, ci doar pe cea antreprenoriala și financiara. Senatorul Monica Anisie a […] The post Parlamentarii au decis: Elevii vor studia o noua materie obligatorie, din 2022 first appeared on Ziarul National .