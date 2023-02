Amenzile primite de primari vor fi platite din banii contribuabililor, nu din buzunarul lor. Este decizia parlamentarilor, care au modificat legea contenciosului administrativ. Amenzile stabilite de judecatori nu vor mai fi platite direct de catre conducatorii instituțiilor, adica nici de primari. Astfel, cei care nu și-au indeplinit indatoririle de serviciu nu vor mai scoate bani […] The post Parlamentarii au decis: Amenzile primarilor vor fi platite din banii cetațenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .