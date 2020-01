Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari UDMR au depus la Senat, chiar in Ajunul Craciunului, un proiect de act normativ prin care suplimenteaza cele cinci tipuri de bilete de valoare ce pot fi acordate salariatilor cu inca doua.

- Perioada in care vehiculele neutilizate vor putea stationa pe domeniul public va fi scurtata de la un an la sase luni, prevede un proiect de lege depus de USR, la Senat. Parlamentarii USR au adus mai multe modificari la Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate…

- Spațiile comerciale mai mari de 400 de metri patrați, adicasupermarketurile și hipermarketurile, vor putea fi amplasate doar in zonele dinjurul orașelor.Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat, inițiatde parlamentari PSD, ALDE, PMP și UDMR.Parlamentarii spun, in expunerea de motive, ca…

- Comisia de buget-finante a votat, marti, propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020.Proiectul a fost adoptat de Senat in 21 octombrie, iar Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.El a fost initiat de cinci deputati PNL:…

- Ocupați cu desfașurarea campaniei electorale, mulți parlamentari trateaza superficial proiectele depuse. Așa se intampla și cu proiectul depus de fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a cerut inchisoare pentru evaziune fiscala. Proiectul a trecut de Senat, la fel și cel privind legalizarea…

- Proiectul USR privind alegerea primarilor în doua tururi a fost respins în Senat, iar uniunea este revoltata pe parlamentarii de la ALDE, PNL și Pro România, care au absentat de la vot.

- ALDE și PNL au discuții informale despre susținerea de catre parlamentarii ALDE a unui viitor cabinet liberal daca trece moțiunea de cenzura, una din condițiile ALDE fiind sa aiba la randul lor prijinul liberalilor sa-și refaca grupurile parlamentare in Senat și Camera Deputaților au relatat surse…