Parlamentarii aripa PNL-Orban ar vota la moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Cîțu Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat duminica seara, la Realitatea PLUS, ca foarte mulți dintre parlamentarii care l-au susținut pentru șefia partidului ar vota pentru demiterea Guvernului Cițu, dar nu o vor face pentru ca le-a cerut el sa nu acționeze in acest sens. „A aparut stirea ca vor vota la motiune parlamentarii care m-au sustinut. Nu, nu. Nu vor vota motiunea, nici nu e nevoie sa votam motiunea. Sigur ca daca ar fi sa ii las sa voteze conform constiintei, foarte multi probabil ar vota pentru demitere. Dar nu, niciun parlamentar PNL nu va vota pentru. Daca va pica Guvernul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

