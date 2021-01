Parlamentarii, amânați la vaccinare Parlamentarii au aflat, marți dupa-amiaza, ca Romania nu mai are suficiente doze de ser pentru imunizarea lor. Amanarea luata in calcul de Comitetul de coordonare a Vaccinarii este de cel puțin doua saptamani, pana la reluarea ritmului de furnizare a vaccinului de catre producator. Mesajul primit de toți aleșii: „Stimați colegi, ca urmare a deciziei […] The post Parlamentarii, amanați la vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Președintele Comitetului Național de vaccinare COVID, Valeriu Gheorghița, a precizat, marți, ca vaccinarile vor fi reprogramate, din cauza deficitului de doze. In urma cu exact trei saptamani, el nega zvonul ca Romania ar putea apela la amanarea vaccinarii, așa cum se intampla in alte state europene.…

- Platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national in vederea programarii pentru vaccinare anti-COVID, a anuntat, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, s-a incheiat procedura de transferare…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa chiar de un primar liberal, Emil Boc, acuza Guvernul și Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate și resursele financiare…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Premierul Australiei, Scott Morrison, nu se grabește sa se vaccineze, pentru a nu-și asuma „riscuri inutile”, asta in ciuda presiunilor pentru accelerarea campaniei de vaccinare din Țara Cangurilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Morrison, care la inceputul pandemiei a spus ca Australia va fi un…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca platforma pentru raportarea reactiilor adverse suspectate post-imunizare este functionala. “Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pune la dispozitia pacientilor si…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…