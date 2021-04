Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari si europarlamentari de la USR PLUS si-au exprimat pe Facebook sustinerea fata de Vlad Voiculescu, dupa ce premierul Florin Citu l-a revocat pe acesta din functia de ministru al Sanatatii.

- "Mafia din sanatate sa nu se bucure prea devreme. Continuam lupta!", este reacția deputatului USR Iulian Bulai, dupa ce premierul Florin Cîțu a decis demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Bulai a reacționat printr-un mesaj pe Facebook, în care îi mulțumește…

- Ieșirea premierului Florin Cițu de luni seara, la cateva ore dupa tragedia de la Spitalul Victor Babeș, a ridicat multe semne de intrebare. Toata lumea se aștepta ca prim-ministrul sa iasa și sa anunțe demiterea secretarului de stat Raed Arafat și a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Consilierii…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a scris pe Facebook chiar in momentul in care premierul Florin Cițu ieșea la declarații, la sediul Guvernului. "Condoleanțe familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a…

- Vlad Voiculescu a pus pe masa premierului Florin Cițu raportul pe care acesta i l-a cerut in urma cu zece zile. Cițu i-a cerut ministrului Sanatații intr-o declarație de presa sa faca un raport cu tot ce a facut in trei luni de cand ocupa fucția și cum s-a pregatit pentru valul 3 al pandemiei. […] The…

- PSD a lansat un nou atac, prin intermediul unei postari pe Facebook, prin care l-a caracterizat pe "demnitarul USR-PLUS" facand referire la seful Cancelariei lui Florin Citu, Sergiu Hossu, si la ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, vrea ca ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, sa-și prezinte demisia, dupa incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitala , in urma caruia și-au pierdut viața cinci persoane. Liderul social-democraților a avut o reacție dura…

- Gabriela Firea a cerut demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, printr-o postare pe Facebook, in care l-a acuzat pe acesta ca "decredibilizeaza campania de vaccinare prin minciuni penibile".