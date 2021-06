Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari ai Romaniei din partea Alianței pentru Unirea Romanilor, au fost agresați la așa-zisa ”vama” de la Nistru, din localitatea Varnița, Republica Moldova, de cetațeni imbracați in uniforme militare, unii avand insemne ale Federației Ruse. Deputații și senatorii AUR s-au deplasat la Varnița…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a comemorat, astazi, victimele deportarilor staliniste, in contextul in care se implinesc 80 de ani de la primul val de deportari in Siberia. Comemorarea a avut loc la ora 9:00, in fața Trenului Durerii de la Gara din Chișinau. Ulterior, membrii…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza luni, 17 mai 2021, o conferința de presa. Evenimentul va incepe la ora 12:00, la Radisson Blu Leogrand Hotel (intrarea de pe strada Vlaicu Parcalab). In cadrul conferinței de presa va fi facut un anunț foarte important cu privire la alegerile…

- „Noi, cei de la AUR, suntem singura forța, care niciodata, sub nicio forma, nu va face coaliție cu socialiștii”. Este declarația președintelui Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, Vlad Bilețchi. În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune…

- Este oficial: CEC a validat participarea AUR - Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. „Asistam la un moment istoric, un partid politic parlamentar transcende granița de pe Prut și are șanse mari sa intre în Parlamentul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat si la Chisinau, va participa la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Anuntul a fost facut de liderul AUR din Romania, George Simion si presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova, Vlad Biletchi, in cadrul…