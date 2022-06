Stiri pe aceeasi tema

- La inițiativa Tineretului Național Liberal, dupa un amplu proces de consultare cu industria sportului electronic din Romania, proces coordonat de Mara Mares, consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului, am depus un proiect de lege pentru recunoașterea e-sports in țara noastra. Proiectul, la care…

- Fostul presedinte al Partidului National Liberal, Valeriu Stoica, este de parere ca presedintele Klaus Iohannis „a fost o mare speranta, dar ca speranta a fost formulata gresit” și ca „un presedinte nu trebuie sa fie bun prin absenta nedaunatoare, trebuie sa fie bun prin prezenta benefica”. „Daca Iliescu…

- Inca de la asumarea guvernarii, Partidul Național Liberal a fost interesat de implementarea programului de guvernare pe domeniile principale de activitate, anume sanatate, economie, politici sociale, infrastructura, educație. Cel mai important program de finanțare pentru administrațiile publicelocale…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu presedintele Bundesrat, Bodo Ramelow, aflat in prima sa vizita in Romania. Seful Executivului a discutat cu inaltul oficial german despre cooperarea dintre cele doua state, context in care a transmis ca Guvernul Romaniei este dispus…

- Alexandru Lapușan, vicepreședintele Asociației Patronale a Industriei de Software (ANIS) și CEO al companiei Zitec, a criticat dur proiectul de Ordonanța de Urgența postat in dezbatere publica de Autoritatea pentru Digitalizare in Romania (ADR). Crearea cloud-ului guvernamental este unul dintre proiectele…