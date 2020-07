Stiri pe aceeasi tema

- In perioada starii de alerta dispusa din cauza pandemiei de COVID este obligatorie purtarea maștii de protecție in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun, la locul de munca și in alte spații inchise. Politia Romana ne spune ce sanctiuni risca cei care nu respecta regula si cine sunt…

- Ordinul care prevede obligativitatea purtarii maștilor in spatii inchise poate fi atacat in instanta deoarece este un act administrativ cu caracter normativ. Mecanismul adoptat pentru a aplica obligatia este similar celui din starea de urgenta, transmite Mediafax.Ordinul comun MAI-Ministerul…

- Ordin al ministrului sanatații și ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2

- Ordinul care instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție și modul in care se desfașoara triajul epidemiologic, la accesul in incinte, a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial, noile reguli intrand astfel in vigoare.

- Ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului, pe perioada starii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motivul pentru care nu a purtat masca luni, in plenul Camerei Deputatilor, este o deviatie de sept care i-a fost depistata in urma unui control medical.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, inaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD, ca nu a purtat masca de protecție atunci cand a luat cuvantul de la tribuna Parlamentului pentru ca are o deviație de sept care ii pune probleme. „Sub o forma de gluma am vrut sa transmit faptul…