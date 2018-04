Stiri pe aceeasi tema

- Deputati britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May sa nu participe la vreo actiune militara impotriva Siriei fara sa consulte parlamentul, dupa ce cabinetul acesteia a convenit asupra necesitatii de a actiona, relateaza DPA. 'Inca o interventie militara a Marii Britanii in razboiul…

- Cabinetul britanic i-a dat joi unda verde premierului Theresa May sa se alature Statelor Unite si Frantei in planuirea unor atacuri militare, ca represalii fata de presupusul atac chimic din weekendul trecut de la Duma, relateaza The Associated Press.

- Donald Trump va lansa un atac ”foarte curand sau nu chiar asa de curand”, iar Emmanuel Macron se va decide ”in timp util”, ceea ce arata ca occidentalii intretineau o confuzie, joi, cu privire la riposta fata de presupusul atac chimic in Ghouta de Est, relateaza AFP.In contextul in care tensiunile…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii într-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei împotriva Siriei dupa un presupus atac

- SUA afirma ca ”toate opțiunile se afla pe masa”, ca raspuns la atacul chimic din Siria, iar liderii occidentali continua sa cantareasca opțiunile militare. Joi, Consiliului Național de Securitate american se intrunește pentru a lua o decizie finala. Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe,…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea, alti opt…