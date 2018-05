Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca, de indata ce va parasi Uniunea Europeana, tara sa isi va schimba actualele pasapoarte, de culoare visinie si realizate de firma britanica De La Rue, si va avea pasapoarte albastre, asa cum au fost cele dinaintea aderarii la UE. Licitația pentru tipărirea…

- Parlamentari anti-Brexit, inclusiv din partea Partidului Conservator, condus de premierul Theresa May, au participat la manifestatia de la Londra, in cadrul careia a fost lansata campania Votul Poporului (People's Vote). Actorul Patrick Stewart s-a numarat printre personalitatile publice care au participat…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat ca Londra va analiza impreuna cu aliatii sai ''optiunile'' in cazul in care presedintele sirian, Bashar Al-Assad, va folosi din nou arme chimice impotriva poporului sau, dar ca nu este insa nimic planificat, relateaza Reuters.…

- Deputati britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May sa nu participe la vreo actiune militara impotriva Siriei fara sa consulte parlamentul, dupa ce cabinetul acesteia a convenit asupra...

- Deputati britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May sa nu participe la vreo actiune militara impotriva Siriei fara sa consulte parlamentul, dupa ce cabinetul acesteia a convenit asupra necesitatii de a actiona, relateaza DPA. 'Inca o interventie militara a Marii Britanii in razboiul…

- Deputati britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May sa nu participe la vreo actiune militara impotriva Siriei fara sa consulte parlamentul, dupa ce cabinetul acesteia a convenit asupra necesitatii de a actiona, relateaza DPA. 'Inca o interventie militara a Marii Britanii in razboiul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Revista 22 pe tema otravirii fostului spion rus Sergei Skripal, tentativa orchestrata de Rusia pe teritoriul Marii Britanii.Revista 22: Clasa politica de la Londra deconteaza astazi goana dupa banii rusesti. Un fel…

- „In 2007 as fi spus 50% actiuni, 50% obligatiuni. In mod normal in prezent europenii au 60-80% obligatiuni si 20-40% actiuni, in timp ce in SUA lucrurile sunt exact invers. Americanii vad riscul ca pe o sansa. Asiaticii au alta perspectiva, fiecare regiune si fiecare tara are propria viziune“, spune…