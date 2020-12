Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvați Romania a caștigat alegerile parlamentare, atat in municipiul Brașov, cat și in județ. Este pentru prima data in istoria alegerilor de dupa 1990, cand un alt partid exceptand PNL (PD, PD-L) sau PSD caștiga un scrutin de la nivelul județului Brașov. USR PLUS a obținut un scor de 27,03%…

- UPDATE: Rezultate BEC. PSD caștiga in mod oficial alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din județul Suceava Potrivit datelor provizorii și parțiale transmise de Biroul Electoral Central, PSD a caștigat alegerile parlamentare din județul Suceava, atat pentru Camera Deputaților, cat ...

- Partidul Social Democrat (PSD) a obtinut victoria in judetul Botosani la alegerile parlamentare de duminica, inregistrand un scor de 43,84% la Senat si 43,09% la Camera Deputatilor, potrivit datelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta dupa numararea voturilor din cele 427 de sectii…

- Partidul National Liberal (PNL) a obtinut, dupa centralizarea voturilor din cele 361 de sectii de votare organizate la nivelul judetului Vrancea, peste 34% din voturile valabil exprimate la Camera Deputatilor si Senat, urmat la o diferenta foarte mica de PSD, potrivit rezultatelor provizorii publicate…

- Prezența la vot in municipiul Carei a fost de 28,58% la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Pe fondul absenteismului puternic, UDMR a obținut cel mai mare procent dar numarul voturilor obținute a fost mult mai mic decat cel de la alegerile locale. La nivel de județ, ONG-ul UDMR a obținut…

- Reprezentantii TNL au anuntat, sambata, ca 90 de membri ai organizatiei candideaza la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Mai exact, este vorba despre 79 de tineri candidati PNL pe listele pentru Camera Deputatilor si 11 pentru Senat, desemnati de organizatiile judetene ale TNL din toata tara,…

- Congresul pentru aprobarea fuziunii dintre Pro Romania si ALDE se desfasoara online, duminica, incepand cu ora 13,00, fiind precedat de cate un congres al fiecarei formatiuni.In final, unirea celor doua formatiuni va fi aprobata in Congresul de fuziune, iar noul partid se va numi Pro Romania Social…

- Noua conducere a PNL Timiș a depus, miercuri, la Biroul Electoral Județean, listele pentru Camera Deputaților și Senat. La eveniment a fost prezent și noul președinte al PNL Timiș, Alin Nica, care a avut de transmis cateva mesaje atat catre PSD, cat și catre USR/PLUS.