- Aproximativ 14.000 de plicuri cu votul românilor care au ales sa voeze prin corespondența la alagerile parlamentare 2020 nu au ajuns la birourile electorale, potrivit președintelui Autoritații Electorale Permanente, Constantin Mitulețu Buica. Alianta USR-PLUS solicita Guvernului, Ministerului…

- Alianta USR PLUS solicita Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Electoral Central sa ia urgent toate masurile de informare publica pentru ca romanii din diaspora al caror vot prin corespondenta nu a ajuns la Autoritatea Electorala Permanenta sa stie acest lucru si sa gaseasca solutii…

- Alianța USR-PLUS acuza ca primește mii de sesizari din partea romanilor din diaspora care reclama ca votul lor prin corespondența nu a ajuns la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) „Ei și-au ințeles indatorirea civica de a vota și au facut-o in condiții de siguranța folosind votul prin corespondența.…

- La votul prin corespondența pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 s-au inscris, potrivit datelor Autoritații Elecorale Permanente, 39.244 de persoane. Romanii din diaspora au putut sa se inscrie online, pe listele electorale, pentru a-și exprima votul prin poșta, data limita fiind 3 decembrie.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, le-a transmis, vineri, romanilor din diaspora sa se inscrie pentru a vota prin corespondența la alegerile parlamentare programate pe 6 decembrie. Mesajul este...

- Romanii din strainatate sunt indemnați sa se inscrie pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din decembrie. Din cauza pandemiei, multe țari nu vor permite organizarea de secții, iar alegatorii din diaspora risca sa nu iși poata exercita un drept fundamental.

- Romanii din Diaspora au o luna in plus, fata de anul trecut, pentru votul prin corespondenta, iar Guvernul va porni o campanie pentru a indemna romanii sa voteze in acest fel. In unele tari, s-ar putea sa nu se organizeze sectii de vot, scrie Mediafax.Pandemia da peste cap votul la parlamentare…