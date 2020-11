USR PLUS a anuntat, luni, ca Biroul Electoral Central i-a dat castig de cauza in ceea ce priveste folosirea sloganului "O Romanie fara hotie" pentru alegerile parlamentare.



"Am castigat disputa cu PSD la Biroul Electoral Central si putem folosi in continuare sloganul 'O Romanie fara hotie' contestat in judetul Dambovita. 'Acest slogan reprezinta in esenta un indemn la respectarea legii, care nu produce o vatamare a drepturilor si intereselor unei persoane sau un prejudiciu de natura morala sau materiala', scrie in motivarea oficiala a Biroului Electoral Central. Mai…