Stiri pe aceeasi tema

- Ce are de gand „peneleul” ca replica? Marcel Ciolacu anunța ca partidul iși suspenda acțiunile de campanie electorala, din respect pentru victimele de la incendiul de la Piatra -Neamț. "In acest moment, prioritar este ca supraviețuitorii tragediei de la Piatra Neamț sa aiba parte de ingrijiri medicale.…

- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS au anuntat ca, din respect pentru victimele de la Piatra Neamt, a suspendat duminica orice activitate electorala. „Sincere condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt”, au adaugat reprezentantii Aliantei,…

- PSD Alba a anunțat ca iși suspenda campania electorala in semn de respect pentru victimele de la Spitalul din Piatra Neamț. Anunțul a fost facut pe contul de Facebook al ortanizației județene. ”Președinte interimar PSD Alba, Radu Marcel Tuhut: In urma discutiilor avute cu președintele PSD Marcel Ciolacu,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminica, faptul ca in partidul suspenda activitațile de campanie din respect pentru victimele tragediei petrecute la ATI Piatra Neamț. Președintele PSD spune ca in acest moment, prioritar este ca supraviețuitorii tragediei de la Piatra Neamț sa aiba parte…

- Numarul deceselor a ajuns la 10. Sapte persoane sunt in stare critica. Victimele ce mai au sanse de supravietuire nu au fost inca preluate de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. http://monitorulneamt.ro/incendiul-de-la-ati-numarul-deceselor-a-ajuns-la-8-in-stare-critica-sunt-9-persoane/ Articolul…

- Dupa ce-a obținut funcția de jurist de pandemie printr-un artificiu – selecție de dosare, fara interviu – pentru ca n-a avut niciun contracandidat, Lucian Ovidiu Micu a devenit, previzibil, managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, incepand de astazi, 28 octombrie. Numirea sa intr-o astfel…

- Victimele au fost scoase dintr-o vale cu ajutorul elicopterului SMURD! F.T. Ieri dimineata, elicoperul SMURD urma sa preia, dintr-o vale din Muntii Bucegi, doi barbati, ambii in varsta de aproximativ 40 de ani, cazuti in seara zilei de miercuri in zona Acele Morarului spre Varful Cerbu. Pentru salvarea…

- Campania electorala pentru alegerile locale a fost una "bizara'' si ''atipica'', pentru ca toata lumea s-a ajustat la niste circumstante speciale, este de parere sociologul Barbu Mateescu. "Pandemia a blocat foarte multe initiative, foarte multe actiuni posibile de comunicare si s-a comunicat mai…