Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi ca sistemul de sanatate are nevoie de noi piloni pe care sa se aseze si spera ca discutiile care se vor lansa dupa 6 decembrie despre un pact pe acest domeniu sa aiba in centrul atentiei legea sanatatii propusa de PMP si obligatia de a depolitiza toate numirile din sanatate.



"Am primit o scrisoare din partea domnului presedinte Ciolacu prin care sunt invitat sa sustin un pact pentru sanatate. PMP intelege nevoia de a avea dialog cu toate partidele politice si vom fi deschisi spre orice dialog care are in centrul atentiei sanatatea romanilor.…