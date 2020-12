Parlamentare2020/Szabo Odon: UDMR face parte, practic, din noul Parlament Deputatul Szabo Odon, presedinte executiv al UDMR Bihor, a catalogat drept "un lucru cert" faptul ca Uniunea va face parte din noul Parlament, dupa alegerile de duminica.



"Niciun institut de sondare nu a masurat formatiunea noastra sub pragul electoral, deci practic putem sa spunem ca UDMR este in noul Parlament. Acesta este un lucru cert. Pentru formatiunea noastra este important, pentru ca am dat dovada din nou de continuitate, avand increderea electoratului maghiar. A doua chestiune, va trebui sa asteptam sa vorbim de numarul de mandate, pentru ca acestea vor depinde foarte mult… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de reabilitare a 500 de metri de cale ferata a avut loc la Pojorata, in judetul Suceava si a constat, conform oficialilor CFR, in inlocuirea suprastructurii caii ferate folosind o tehnologie noua, care nu a mai fost folosita in Romania, cu un tren de lucru achizitionat de CFR. Acesta poate…

- Modificarile la Ordonanta 130 prin care se aproba trei scheme de ajutor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii au fost anuntate la finalul sedintei de Guvern de catre ministru Economiei, Virgil Popescu. "Prin modificarile la aceasta ordonanta practic am suplimentat bugetul schemei 2 pana…

- Peste 22.200 de firme mici si mijlocii au aplicat pentru obtinerea de granturi pentru capital de lucru din fonduri europene, ministrul Economiei, Virgil Popescu, anuntand ca doar un sfert dintre acestea pot primi bani din bugetul de 350 de milioane de euro, alocat initial acestei masuri. In acest…

- Procedura programului CAPITAL DE LUCRU (masura 2) a fost publicata in consultare publica (nici macar varianta finala, publicata in Monitorul Oficial), pe site-ul Ministerului Economiei, in seara zilei de 14 septembrie 2020, in conditiile in care ziua de 15 septembrie era ultima in care se mai puteau…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi seara, un memorandum prin care se aloca 62 de milioane de euro pentru crearea de capacitati medicale mobile, jumatate din aceasta suma fiind alocata catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar cealalta jumatate va fi utilizata pentru realizarea…

- REȘIȚA – Dupa cum stiti, Hidroelectrica a incheiat un contract de consultanța cu Ernst & Young, in valoare de 955.000 de lei, pentru a fi asistata la cumpararea unor active ale UCM Reșița! Primul set de informatii cerute de auditorul englez a fost furnizat de catre conducerea uzinei resitene in cadrul…

- [caption id="attachment_52618" align="alignleft" width="300"] Foto: www.diez.md[/caption] Dorin Chirtoaca este actualul președinte al Partidului Liberal (PL), formațiune condusa anterior de Mihai Ghimpu. Fost primar al municipiului Chișinau, candideaza pentru prima data la funcția de președinte al Republicii…

- Presedintele UDMR a declarat, marti, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen Hunor a facut o scurta analiza in…