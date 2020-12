Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, conform numaratorii paralele a PNL care a centralizat rezultatele din 548 sectii din totalul de 601, fiind urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, in timp ce Pro Romania si UDMR nu ating pragul accederii in Parlament. Astfel,…

- Rezultate partiale Camera Deputatilor:PSD - 30,1-, PNL- 24,4-, USR PLUS - 11,9-, UDMR - 8,5-, AUR - 9-, PMP - 4,5- si Pro Romania -4,3-. Rezultate partiale Senat: PSD - 30,5-, PNL- 24,9-, USR PLUS - 12,2-, UDMR - 8,7-, AUR - 8,9-, PMP - 4,6- si Pro Romania - 4,4-.

- Partidul Social Democrat a obtinut, la Senat, 30,6% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare 2020 de duminica, la nivel national, iar la Camera Deputatilor – 30,5%. Partidul Național Liberal a obtinut, la Senat, 29,1%, iar la Camera Deputatilor – 29%, potrivit rezultatelor exit-pollului realizat…

- USR Prahova cere "demisia imediata" a lui Catalin Predoiu, spunând ca "integritatea unui ministru al Justiției trebuie sa fie dincolo de orice îndoiala". Unul dintre argumente este ca Predoiu candideaza pentru un loc de deputat pe aceeași lista a PNL Prahova pe care se…

- Prima zi de campanie. Urmeaza o luna de viata agitata. Partidele vor da tot ce pot pentru a obtine rezultate cat mai bune. Se poate spune ca va fi o lupta stransa? Potrivit unor sondaje, diferenta dintre cele doua partide mari este de doar 3 procente. Acest lucru poate insemna ca, in functie de cum…

- Biroul electoral pentru romanii din strainatate a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de partide si formatiuni politice, dar si de independenti pentru un loc in Parlamentul Romaniei din partea diasporei. Potrivit deciziei Biroului electoral nr. 43 pentru cetatenii romani cu domiciliul…

- PNL a obtinut cele mai multe primarii din judetul Satu Mare, urmat de UDMR si PSD, potrivit datelor Autoritatii Electorale Permanente. Astfel, din totalul celor 64 de primarii din judet, PNL a castigat functia de primar in 23, UDMR in 20, PSD in 13, FDG in patru, PCM in doua, iar cate o primarie a fost…

- O lege privind acordarea indemnizatiei de scurta durata pentru angajați a fost adoptata tacit de Senat. Proiectul inițiat de parlamentari PSD și Pro Romania merge la Camera Deputaților in calitate de camera decizionala.Citește și: Cozmin Gușa uimește: 'Mi-a șoptit o 'pasarica' bine informata…