Parlamentare2020/Sesiuni de instruire pentru cei ce vor face parte din secţiile de votare din străinătate Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca, in perioada 11 - 15 noiembrie, au fost organizate 30 de sesiuni de instruire in sistem de videoconferinta a persoanelor ce urmeaza a fi desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, loctiitori ai acestora sau membri in sectiile de votare din afara tarii. Conform unui comunicat transmis luni AGERPRES, in cadrul acestor sesiuni de instruire au participat 2.354 de persoane din 74 de tari, intre care: Africa de Sud, Australia, Afganistan, Canada, Cehia, Chile, China, Cipru, Columbia, Croatia, Danemarca, Egipt,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- The Permanent Electoral Authority (AEP) informs that, between November 11 and 15, as many as 30 training sessions were organized in videoconference system for the persons to be appointed as presidents of the electoral bureaus of the polling stations abroad, their deputies or members of polling stations…

