Conducerea PRO Romania Dolj sustine ca filiala Craiova despre care presedintele PSD Craiova, Olguta Vasilescu, a afirmat, vineri, ca a trecut la PSD, a fost dizolvata in urma rezultatului slab la alegerile locale. "PSD Craiova se umple de ridicol daca crede ca PRO Romania Craiova inseamna Catalin Resceanu si 11 membri dati afara dupa alegerile locale. Avand in vedere anuntul pompos facut in aceasta dupa amiaza de Lia Olguta Vasilescu, presedintele PSD Craiova, care s-a lasat pacalita de o grupare de duzina data afara din PRO Romania dupa ce a obtinut un rezultat nesatisfacator la scrutinul local…