Salariu mediu net de 1.000 de euro in 2024, majorarea valorii punctului de pensie, dublarea alocatiilor pana in 2022, amanarea ratelor pana la 1 iulie 2021, realizarea a trei spitale regionale la Iasi, Cluj si Craiova, extinderea votului prin corespondenta in tara, initierea procesului de revizuire a Constitutiei, desfiintarea Sectiei speciale pentru magistrati - se numara printre propunerile PNL din programul de guvernare "Dezvoltam Romania". PNL va prezenta, joi, programul de guvernare "Dezvoltam Romania", care contine viziunea liberala si obiectivele prioritare pentru urmatorii patru ani. "Realizam…