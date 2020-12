Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara la Romania TV ca creșterea pensiilor trebuie sa se bazeze pe realitatea economica și ca PNL și-a propus sa modifice legea in acest sens. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la lansarea Planului National de Rezilienta si Redresare, ca Romania va beneficia de cel mai mare sprijin financiar pe care l-a avut vreodata la dispozitie. „Suntem pe punctul de a intra in cea mai prolifica perioada a tarii noastre de la intrarea in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul este intr-un parteneriat solid si puternic cu presedintele, care are scopul de a creste influenta Romaniei in deciziile la nivel european, mentionand ca o lunga perioada oficialii europeni s-au obisnuit sa aiba "numai surprize neplacute" din partea…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca in data de 11 noiembrie 2020 a fost finalizata operatiunea de transmitere prin e-mail a notificarilor referitoare la expedierea materialelor electorale si a numarului de expediere (AWB). Notificarile mentionate au fost transmise catre 35.650 de cetateni…

- Premierul Ludovic Orban face un apel la cei care continua sa organizeze si sa participe la petreceri private sa amane aceste evenimente, explicand ca riscul de transmitere a virusului la aceste petreceri este "urias". Orban anunta ca petrecerile de Revelion sunt considerate petreceri private si nu vor…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire de lucru la Palatul Victoria cu ministrul sanatații, Nelu Tataru, cu ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și cu secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a informat Guvernul Romaniei. Cele mai importante declarații ale ministrului Sanatații: S-a facut evaluarea…

- "Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate in cursul zilei de astazi, 5 octombrie a.c., a fost suspendata urmare a faptului ca una din persoanele alaturi de care s-a aflat in aceeași platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, duminica,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca specialistii discuta despre solicitarea unui test negativ de coronavrus la intrarea in tara a celor care vin din tari din zone de risc si se vor face propuneri CNSU si Guverului in acest sens. Varianta principala care se discuta este sa se ceara un test…