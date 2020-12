Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca apreciaza optiunea lui Nicusor Dan, care a anuntat ca voteaza PNL la alegerile parlamentare, edilul general observand faptul ca "are un partener loial in guvernul PNL". "Apreciez foarte mult optiunea domnului Nicusor Dan si mai ales ca a facut-o publica. Nicusor Dan a spus ca va vota cu PNL si a si explicat de ce. Pentru ca a vazut programul de guvernare si pentru un motiv foarte simplu, pentru ca a vazut faptul ca are un partener loial in guvernul PNL, in PNL (...). Noi imediat am intervenit pentru a sustine rezolvarea problemelor in Bucuresti",…