Parlamentare2020/Olteanu: Celor care au votat Pro România le transmit să-şi păstreze convingerea că niciun efort nu e în zadar Deputatul Pro Romania Daniel Olteanu, care a candidat pe lista partidului pentru un nou mandat, a declarat, luni, ca incheie o etapa in care a muncit foarte mult si ca "a fost o onoare" sa reprezinte judetul Vaslui in Parlament. Olteanu s-a aratat, totodata, dezamagit de prezenta scazuta a cetatenilor la urne. "Capat de drum, dupa patru ani in Parlament si dupa niste alegeri electorale cu rezultate care arata ca, inghitita pe nemestecate, democratia are efecte secundare grave pentru noi, romanii. Imi pare rau ca foarte multi au decis sa boicoteze scrutinul de ieri, pentru care Guvernul PNL a sacrificat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

