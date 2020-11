Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, duminica, in comuna Bucovat din judetul Dolj, el candidand pe locul I pe lista organizatiei PNL pentru Senat, ca foarte multi oameni sunt nehotarati in ceea ce priveste participarea la vot, pentru ca si-au pierdut increderea atat in administratiile locale, cat si in clasa politica si "relevanta politicii" si le-a transmis acestora sa aiba incredere in candidatii PNL si sa vina alaturi de acestia.



