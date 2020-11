Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul a raportat 555 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului de astazi, cu 44 mai puține fața de ziua precedenta, cand au fost raportate 594 de imbolnaviri.Este treia zi consecutiva cand numarul cazurilor noi de COVID scade in Capitala, dupa ce joi, 29 octombrie,…

- Jandarmul din Sibiu, care a murit in noaptea de miercuri, in urma infectarii cu noul coronavirus, nu credea, de fapt, in boala ucigașa. Acesta era un militant impotriva maștilor de protecție și lua in ras restricțiile impuse de stat.

- Prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu, face apel la populatie sa isi ia toate masurile de protectie, in conditiile in care la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta sunt ocupate toate cele 12 paturi la ATI, iar la Spitalul Clinic de Pediatrie sunt ocupate patru din cele sase locuri, aici fiind internati…

- Un studiu recent a demonstrat ca neglijarea igieneii orale ar putea sta la baza mai multor cazuri severe de coronavirus, conform bestlifeonline.com. Citeste si: Dezvaluiri uluitoare despre Covid. Un virusolog chinez a publicat dovada ca virusul a fost creat in laborator "Am stiut mereu…

- Ion Manole, tatal regretatei artiste, a ajuns la spital, dupa ce s-a simtit foarte rau, fiind infectat cu coronavirus. In acest moment se afla la terapie intensiva, este intubat, iar medicii spun ca starea lui este una extrem de grava. "Nu este intr-o forma buna. Din ce am aflat de la medici,…

- In urma cu doar cateva zile, Irina Loghin, soțul, dar și fiul lui acesteia s-au infectat cu noul coronavirus, iar in aceste momente se afla internați la Matei Balș! Primele declarații ale fiului cantareței de muzica populara desprea starea de sanatatea!

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu noul coronavirus ajunge la 80.390, național, cu 1.060 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. In același interval orar s-au inregistrat 11 cazuri noi de infectare la nivelul județului nostru, iar o persoana depistata pozitiv a decedat. Pana astazi, 25 august,…

- Un fost premier cunoscut a fost diagnosticat cu coronavirus, iar starea sa este una grava, prezentand simptome acute ale infecției. Este vorba despre Iulia Timoșenko, fostul prim-ministrul al Ucrainei.