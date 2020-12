Partidul Social Democrat a obtinut cele mai multe voturi la scrutinul electoral de duminica organizat in judetul Iasi, fiind urmat de PNL si USR PLUS, conform rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.



Potrivit datelor AEP, la Senat PSD are 53.424 din voturile valabil exprimate (26,1%), iar apoi sunt PNL - 50.833 (24,9%), USR PLUS - 42.018 (20,1%), AUR - 26.054 (12,3%).



La Camera Deputatilor, PSD a obtinut 52.817 dintre voturile valabil exprimate, adica 25,88 %, dupa care se situeaza PNL - 50.053 voturi (24,5 %), Alianta USR PLUS - 41.155 (20,5%),…