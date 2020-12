Stiri pe aceeasi tema

- PNL a câstigat alegerile parlamentare 2020 în judetul Constanta, obtinând cu doar 6.677 de voturi mai mult decât PSD. Alianta pentru Unirea Românilor s-a clasat pe locul al patrulea, dupa AUR.Potrivit datelor de la Biroul Electoral, dupa centralizarea datelor de la…

- Ziarul Unirea REZULTATE finale la ALEGERILE PARLAMENTARE 2020 in Municipiul Blaj: PNL caștiga detașat la Senat și Camera Deputaților, cu peste 2.000 de voturi In Municipiul Blaj, PNL caștiga detașat alegerile parlamentare, atat pentru Senat cat și pentru Camera Deputaților, inregistrand peste 2.000…

- Biroul Electoral Județean a facut publice primele rezultate parțiale oficiale in Timiș, la alegerile parlamentare. USR PLUS este pe primul loc in opțiunile alegatorilor din Timiș la Senat și Camera Deputaților.

- PSD a castigat alegerile parlamentare din judetul Galati atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, potrivit rezultatelor oficiale finale transmise, luni, de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Galati. Conform rezultatelor oficiale, consemnate in procesul verbal al alegerilor parlamentare…

- PNL a castigat alegerile parlamentare in Salaj, atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, cu peste 27% din voturi, conform numaratorii paralele a acestui partid, fiind urmat de UDMR, cu 23,5% si PSD, cu aproximativ 21% din sufragii. Potrivit precizarilor facute luni, pentru AGERPRES,…

- Rezultate oficiale BEC la alegerile parlamentare 2020 . Situatia dupa numararea a 87,47% din voturi Biroul Electoral Central a publicat primele rezultate oficiale ale alegerilor parlamentare 2020. Se pare ca dupa numararea a peste 87,47% din voturi, PSD este in fruntea clasamentului si conduce cu peste…

- Biroul Electoral Central a adoptat, vineri, o decizie privind regulile de consemnare a rezultatului votului la alegerile din 6 decembrie pentru Senat si Camera Deputatilor. Procedura se refera la tot ce se intampla dupa inchiderea urnelor și trecerea la numararea voturilor.Decizia BEC poate…

- Fosta presedinta a Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin, este singurul candidat independent, din judetul Constanta, inscris in cursa pentru alegerile parlamentare. Biroul Electoral Judetean a validat dosarele de candidatura pentru 15 formatiuni politice…